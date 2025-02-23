Bakanlık 250 personel alacak! İşte başvuru şartları ve tarihi...

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı 250 personel alımı gerçekleştirecek. Bakanlığın personel alım şartları da açıklandı. İşte vergi müfettiş yardımcısı alımı şartları...
Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı 250 personel alımı gerçekleştirecek. Bakanlığın personel alım şartları da açıklandı. İşte vergi müfettiş yardımcısı alımı şartları...
SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak.
- Yazılı sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1990 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak.)
- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.
- En az dört yıllık yükseköğretim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile endüstri mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektrik mühendisliği, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, fizik mühendisliği, kimya mühendisliği, işletme mühendisliği, matematik mühendisliği ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
- Daha önce Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı'na katılmamış veya en fazla iki kez katılmış olmak.
- Başvuruyu, https://www.hmb.gov.tr elektronik adresinde Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan giriş sınavı duyurusunda belirtilen şartlara uygun olarak süresi içerisinde yapmış olmak.
ÖSYM tarafından 2023 ve 2024 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nda hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri için KPSSP17, KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP27, KPSSP28, KPSSP47 ve KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, başvuru yapanlardan en yüksek puan sıralamasına göre ilk 1000 (bin) aday arasında bulunmak.
SINAV BAŞVURUSU
- Başvurular 7 Nisan 2025 Pazartesi günü saat 08.30'da başlayıp 16 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 17.30'da sona erecektir.
Giriş sınavı; hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunları için klasik usulde 10-11 Mayıs 2025 (Cumartesi ve Pazar Günleri) tarihlerinde Ankara'da öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere toplam dört oturum şeklinde yapılacaktır.
- Giriş sınavı; endüstri mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektrik mühendisliği, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, fizik mühendisliği, kimya mühendisliği, işletme mühendisliği, matematik mühendisliği bölümü mezunları için test usulünde 10 Mayıs 2025 (Cumartesi Günü) tarihinde Ankara'da öğleden önce olmak üzere tek oturum şeklinde yapılacaktır.