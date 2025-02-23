Ege Kariyer Fuarı 2025 Manisa’da gerçekleşecek

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi himayesinde koordine edilerek öğrenci ve mezunların iş hayatını tanımaları ve istihdam edilebilirliklerinin artırılması amacıyla yapılan "Ege Kariyer Fuarı 2025" bu yıl Manisa Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğinde yapılacak.

26-27 Şubat tarihlerinde MCBÜ Şehzadeler Yerleşkesinde gerçekleştirilecek EGEKAF'25, bölge üniversitelerinde eğitim gören öğrenci, mezun ve iş dünyasını bir araya getirecek. Fuara 500'e yakın firma, 65 bine yakın üniversite öğrencisinin katılması bekleniyor. Bin öğrenciye iş garantisi verilecek. 2 gün sürecek önemli etkinliğe; Aydın Adnan Menderes, Balıkesir, Dokuz Eylül, Ege, Bakırçay, İzmir Demokrasi, İzmir Ekonomi, İzmir Kâtip Çelebi, Kavram MYO, Tınaztepe, İzmir Yüksek Teknoloji Muğla Sıtkı Koçman, Pamukkale, Uşak ve Yaşar üniversiteleri paydaş olarak destek verecek.