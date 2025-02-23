Gabar’dan sonra yeni hedef Van-Muradiye! Nisan ayında sondaj başlıyor

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Van'ın Muradiye ilçesinde petrol arama çalışması yürütülecek. İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Beşparmak Mahallesi'nde 2 bin 300 rakımlı dağın eteğinde yürütülecek çalışmalar kapsamında Nisan ayında sondaj yapılmaya başlanacak.
Jandarma ile güvenlik korucularının gece gündüz nöbet tuttuğu bölgede aylardır 100 personel, 30 iş makinesiyle sondajın yapılacağı alanı hazır hale getirilmeye çalışılırken, bölgedeki sert iklim koşulları nedeniyle bahara kadar çalışmalara ara verildi.