Gabar’dan sonra yeni hedef Van-Muradiye! Nisan ayında sondaj başlıyor

Bölgede Çatak Körkandil'de daha önce sondaj kulesi kurulduğunu da anımsatan Türkmenoğlu, "Çatak Körkandil'de 1800 metre derinliklere inildi ve çalışmalar sürüyor. Oradan gelen sonuçlardan umutluyuz. Muradiye'de de altyapı çalışması yapıldı, zemin hazırlandı. Şimdi tabana beton dökülecek, onun üzerine kule dikilip sondaj yapılacak ve çalışmaları bu yıl bitireceğiz" dedi.

5 AYRI NOKTADA LİSANS ALINDI

TPAO'nun bölgede 5 ayrı noktada arama ruhsatı aldığını anlatan Türkmenoğlu, "Şu an sondaj kulesi kurulacak Kürsat bölgesi, İran-Özalp-Muradiye üçgeni ortasında bir yer, bu sebeple buradan çok umutluyuz. Orada büyük bir müjdeli haber bekliyoruz. Şu an için en önemli konu orada sondaj kuyusunun vurulmasıdır. 80 yıldır her hükümet döneminde petrol var denilmesine rağmen arama yapılmadı. Ama biz arama yaparak Gabar'da nasıl petrol bulduysak, inşallah burada da bulacağız" dedi.