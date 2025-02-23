Petrol fiyatları 5 haftalık düşüş trendini kıramadı

Petrol fiyatları, hafta boyunca yüksek seyretse de geçtiğimiz cuma günü tüm kazançlarını geri vererek tekrar 75 doların altında kapattı. Önceki hafta 74,40 dolardan kapanan Brent petrol, pazartesi günü Ukrayna'nın Kazakistan petrolünü taşıyan CPC'ye ait bir istasyona "ABD'ye tepki" amacıyla saldırdığına ilişkin haberlerle yükseldi.

EKONOMİK TOPARLANMA

Saldırının etkisiyle Brent petrol 75,12 dolara kadar çıkarken, günü yüzde 0,07 kazançla 75,06 dolardan tamamladı. Batı Teksas türü (WTI) ham petrol ise yüzde 1 artışla 71,28 dolara yükseldi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in özel sektörü destekleyen açıklamalarıyla, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de ekonomik toparlanma beklentileri oluştu. Böylece Brent petrol 18 Şubat'ta yüzde 0,5 artarak 75,45 dolara, WTI ise yüzde 0,6 yükselerek 71,74 dolara çıktı. AB'nin Rusya'nın petrol taşımak ve yaptırımları aşmak için kullandığı "gölge filo"sunu hedef alan yeni yaptırım paketinin onaylanmasının ardından, 19 Şubat'ta Brent petrol 76,46 dolara kadar yükseldi ve günü de yüzde 0,5 artışla 75,81 dolardan kapattı. WTI ise yüzde 0,6 artışla 72,16 dolar oldu. Perşembe günü de yukarı yönlü hareketini sürdüren Brent petrol yüzde 4 artarak günü 76,12 dolardan tamamladı.