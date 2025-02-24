  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Ekonomi AJet yolcuları bagajlarını elektronik ortamda takip edebilecek

AJet yolcuları bagajlarını elektronik ortamda takip edebilecek

AJet, yolcularının bagaj takibini daha hızlı yapması için yeni bir elektronik takip uygulamasını devreye aldığını duyurdu.

AA

Giriş Tarihi:

AJet yolcuları bagajlarını elektronik ortamda takip edebilecek

AJet Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, Apple'ın "Find My Share Item Location (Nesne Konumunu Paylaş)" uygulamasıyla kayıp, geciken veya unutulan bagajların yeri daha çabuk tespit edilerek yolculara teslim edilecek.

Yolcular, "AirTag" veya "Find My" uyumlu ağ aksesuarlarının konumunu güvenli bir şekilde AJet ile paylaşarak bagajlarını daha kısa sürede teslim alabilecek.

Uygulamayla kayıp bagaj sürecinde yaşanan belirsizliklerin en aza indirilmesi ve AJet misafirlerinin memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor.

Yolcular, AJet'in yeni uygulamasında bagaj konumlarını "https://ajet.com/tr/bagaj-takip" adresi üzerinden şirket ile paylaşılabilecek.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA