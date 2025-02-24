Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 24 Şubat Pazartesi gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

Altının gram fiyatı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 3 bin 442 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 810 liradan, cumhuriyet altını 23 bin 150 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı ise önceki kapanışına göre yüzde 0,1 primle 2 bin 938 dolardan işlem görüyor.



ABD'nin gümrük vergisi ve korumacı ticari politikalarının sonuçlarına ilişkin endişeler varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.



Öte yandan, Rusya-Ukrayna savaşının bitirilmesi konusunda atılan adımlara yönelik haber akışı yakından takip edilmeye devam ediyor.



Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşın sonlandırılması gerektiğini vurgulayan Trump, "Başkan Putin ile konuştum ve bence bu işin bitmesi gerekiyor, bitmeli." dedi.