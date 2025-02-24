Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 24 Şubat Pazartesi gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin barış görüşmelerine Ukrayna'nın yanı sıra ABD, Rusya ve Avrupa ülkelerinin katılması gerektiğini söyledi.
Dolar endeksi haftaya yüzde 0,3 azalışla 106,3 seviyesinden başlarken, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalarda sona yaklaşıldığına yönelik beklentilerin güçlenmesi risk algısının sınırlı da olsa azalmasına yardımcı oluyor.
Analistler, bugün Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi, Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 950 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 920 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
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