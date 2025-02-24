Enerji Bakanı Bayraktar: Bu yıl 1.3 milyar metreküp gaz gelecek

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar, "İnşallah 1 Mart'ta Ramazan ile beraber biz Türkmenistan'dan ilk gazımızı Türkiye'ye tedarik etmiş olacağız. Bu yıl 1.3 milyar metreküp gaz gelecek" dedi. Bayraktar, "Türkiye'nin geleceğine dair büyük hedeflerimiz, iddiamız ve vizyonumuz var" ifadelerini kullandı.

3 MİLYON HANEYE HİZMET

BAYRAKTAR, "Türkiye'de 20 milyon hane doğal gaz kullanıyor ve 22 yıl içinde 5 ilden tüm 81 ile ve 900'ün üzerinde yerleşim yerine doğal gaz götürdük. Bu artan taleple birlikte doğal gaz tedarikimizi büyük ölçüde ithal kaynaklarla sağlıyoruz. Karadeniz'deki yerli gazımız ise 7 milyon metreküp üretimle 3 milyon haneye hizmet veriyor" dedi. Ayrıca, Türkmenistan'dan Türkiye'ye doğal gaz akışının başlamasının büyük bir hedef olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Türkmenistan dünyanın en büyük doğal gaz rezervlerine sahip ülkelerden biri. Bu kaynaklar daha önce Batı'ya gitmezken, şimdi Türkiye'ye yönlendirilmesi, 30 yıllık rüyamızın gerçeğe dönüşmesidir" ifadelerini kullandı.