Tereyağı üretimi 100 bin tonu aştı

AVRUPA'DA maliyetler ve üretim yetersizliği nedeniyle fiyatları hızla artan ve satış kısıtlaması uygulanan tereyağında Türkiye geçen yıl 100 bin tonu aşkın üretimle rekor kırdı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlenen bilgiye göre, ülkede tereyağı üretimi geçen yıl dalgalı bir seyir izledi. Ocak 2024'te 9 bin 209 ton tereyağı üretilirken bu rakam mayısta 8 bin 615, eylülde 7 bin 731 ve Aralık 2024'te 8 bin 945 bin ton olarak kayıtlara geçti.

REKOR SEVİYEYE ULAŞTI

TEREYAĞI üretiminde son 5 yıllık verilere bakıldığında ise 2020'de 78 bin 610 ton, 2021'de 84 bin 826 ton ve 2022'de 95 bin 656 tonluk üretim dikkati çekti. Söz konusu üretim 2023'te 87 bin 65 ton oldu. Tereyağı üretimi geçen yıl ise bir önceki yıla göre yüzde 15,2 artarak 100 bin 321 tonla rekor seviyeye ulaştı. Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) Başkanı Harun Çallı, Türkiye'nin tereyağı üretiminin artarak devam ettiğini söyledi.