Türksat için dev veri merkezi! Kapasitesi 8 katın üzerinde artırılacak

Uraloğlu, Türksat'ın Gölbaşı yerleşkesinde kurulacak veri merkezi için tasarım ve projelendirme çalışmalarının tamamlandığına işaret ederek, "Projenin inşaat, elektrik, mekanik ve telekomünikasyon altyapısının yapımına bu yıl içerisinde başlanacak. Yapılacak yatırımla Türksat'ın mevcut veri merkezi kapasitesi ilk fazda 3 kat, ikinci fazda ise 8 katın üzerinde artırılacak." ifadesini kullandı.

"OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA DAHİ KESİNTİSİZ HİZMET VERİLECEK"

Türksat Gölbaşı Veri Merkezi'nin 6 sistem salonu, iki adet 20'şer kabinlik yüksek performans odası ve 6 bin metrekare beyaz alana sahip olacağını, tesiste 200 kişi kapasiteli ofis alanının da bulunacağını belirten Uraloğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü: