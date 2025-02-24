Türksat için dev veri merkezi! Kapasitesi 8 katın üzerinde artırılacak

"21 megavolt-amper kurulu güç kapasitesi bulunacak merkez, enerji verimliliğinde 'LEED-Gold' sertifikasına, veri merkezi standartlarında ise 'Uptime Institute TIER-III ve TSE 50600' uyumlu olarak kurulacak. Veri merkezi, yapay zeka uygulamaları, derin öğrenme, veri madenciliği, makine öğrenmesi gibi başlıklar altında veri analizi, veri kümelerinin işlenmesi, algoritmaların eğitimi, modelleme, tahmin, sınıflandırma, yüksek hızlı matematiksel hesaplamalar yapılması gibi hizmetlerin sunumu için gerekli altyapıya sahip olacak. Türkiye'nin en büyük kurum ve kuruluşlarının olağanüstü durumlarda dahi güvenli ve kesintisiz hizmet almasını sağlayacak merkez ile e-Devlet projeleri kapsamındaki hizmetlerde kesinti yaşanmasının önüne geçilecek."
2027'DE HİZMETE ALINACAK
Uraloğlu, düşük karbon salımı ve yüksek enerji verimliliğine sahip olacak veri merkeziyle ülkeye, çevreye duyarlı bir tesis kazandırmayı planladıklarına dikkati çekti.
Sektörde rekabetin sağlanması ve kamuda tasarruf için büyük bir oyuncu olarak görev yapacak Türksat'ın, ülkenin kaynaklarının etkin kullanılması amacına hizmet edeceğini aktaran Uraloğlu, "Bu yıl içerisinde temeli atılacak Gölbaşı Veri Merkezi'nin 2027 yılının ilk yarısında hizmete açılması planlanıyor." ifadesini kullandı.
Uygulamasını İndirmek İçin Tıklayınız