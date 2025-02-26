Müteahhitlik sektörü hacmi 535 milyar dolara yükseldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin 1972 yılından bu yana yurt dışındaki müteahhitlik hizmetleri sektöründe 137 farklı ülkede tamamladığını, 12 bin 500 projeyle, 535 milyar dolarlık bir değere ulaştığını açıkladı. 9. kez düzenlenen İstanbul Kamu Özel Sektör İşbirliği (KÖİ) Haftası (PPP Week) resmi açılış töreni Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla gerçekleşti. Bolat, Türkiye'nin 1972 yılından bu yana yurt dışındaki müteahhitlik hizmetleri sektöründe 137 farklı ülkede tamamladığını, 12 bin 500 projeyle, 535 milyar dolarlık bir değere ulaştığını açıkladı.

EKONOMİYE KATKI

Son 22 yılda ise 137 ülkede 485 milyar dolarlık projeler kazanıldığını bunların büyük çoğunluğunun tamamlandığını dile getiren Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü; "Türkiye, müteahhitlik sektöründe büyük projeler imzalayarak küresel oyuncular olacak. Firmalarımız yatırımcı olarak yer almaktadır. Bu şekilde, ülkelerin kalkınmasına ve ekonomik gelişmelerine katkı sağlıyor."