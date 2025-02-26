Yeşil vatan için 8 bin 500 kişilik istihdam

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 4'üncü Tarım Orman Şurası kapsamında düzenlenen, İklim Değişikliği Sürecinde Ormanlar Atölyesi programına katıldı. Türkiye'nin su atma kapasitesinin 27 uçak ve 105 helikopter ile yaklaşık 450 tona ulaştığını aktaran Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu; "Arazöz sayısı 3 kat artışla 1766'ya, iş makinesi 6 kat artışla 831'e çıktı. Yine 2 bin 742 ilk müdahale aracı bulunuyor. Toplamda 14 insansız hava aracıyla birlikte Avrupa'da ilk, dünyada da ikinci ülkeyiz. 184'ü akıllı olmak üzere, 776 kuleden 7 gün 24 saat ormanlarımızı gözlüyoruz. 4 bin 796 yangın havuzu, 25 bin orman kahramanı ve yaklaşık 127 bin de gönüllümüz var. Dolayısıyla 'Yeşil Vatan'ı koruma anlamında daha güçlü bir savunma hattı oluşturmak, çok hızlı ve yıkıcı gelen iklim değişikliğinin orman yangınlarıyla mücadele kısmında daha etkili olabilmek adına buradan da bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. 3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendisin yer aldığı 8 bin 500 kişilik yeni ekip arkadaşlarımızı, ilerleyen aylarda kendi ekiplerimize katmış olacağız."

HEDEF BÜYÜTÜLDÜ

İklim değişikliği başlığı altında tüm bu konuları incelediklerini anlatan Yumaklı, "Dünyanın 21. yüzyılın sonuna kadar 4,5 derece daha ısınacağını düşünürsek, gelecek olan sorunların katlanarak bizleri etkileyeceğini de elbette unutmamak gerekir" diye konuştu. Yaklaşık 2 bin orman parkının, vatandaşların kullanımına açıldığını anımsatan Yumaklı, 129 ekoturizm rotasının bulunduğunu ve 2028 yılına kadar bu sayıyı 200'e çıkaracaklarını bildirdi. Yumaklı, orman yangınlarının yüzde 85'inin, insan kaynaklı olduğunu söyledi.

200 MİLYARLIK KAYNAK

Yumaklı, ormanların karbon yutak alanları olmasının, havadaki karbon miktarının azaltılması için önemli avantajlar sağladığının altını çizerek "Yeşil Vatan'ımıza bugünkü reel rakamlarla ayrılan kaynak, 200 milyar liranın üzerinde. Bu zaman diliminde 8 milyara yakın tohum ve fidan toprakta buluşturuldu. Bu sayede bugün 24,3 milyon hektarla dünyada önemli orman varlığına sahip" diye konuştu.