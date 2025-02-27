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Haberler Ekonomi THY’den üniversitelilere yarı zamanlı iş imkanı

THY’den üniversitelilere yarı zamanlı iş imkanı

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

THY’den üniversitelilere yarı zamanlı iş imkanı

Türk Hava Yolları (THY), üniversite öğrencilerinin eğitimleri devam ederken yarı zamanlı çalışmalarına olanak sağlayan "ake-Off 101 isimli yetenek programının bu yılki başvurularının başladığını duyurdu. THY'nin resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre, program kapsamında üniversite 2, 3 ve 4'üncü sınıf öğrencisiyken değerlendirme süreçlerine katılarak başarıyla tamamlayan öğrenciler, eğitimlerine devam ederken yaklaşık bir yıl boyunca yarı zamanlı çalışma fırsatı bulacak. Değerlendirme sürecini bitirip yarı zamanlı işe alınan öğrenciler, çalışma dönemini başarıyla tamamlamaları ve mezun olmaları sonrasında ise tam zamanlı işe alınmak üzere değerlendirilecek. Adayların iyi derecede İngilizce bilmeleri gerekirken başvurular, 29 Mart'a kadar yapılabilecek.

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