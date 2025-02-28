Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 28 Şubat gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

Dün, Truth Social hesabından açıklama yapan Trump, Meksika ve Kanada'dan ABD'ye uyuşturucu akışının devam ettiğini belirterek, bu ülkelere uygulanacak tarifelerin 4 Mart'ta planlandığı gibi yürürlüğe gireceğini bildirdi.



Trump, açıklamada Çin'e de ek bir tarifenin geleceğini belirterek, "Aynı şekilde Çin'e de bu tarihte yüzde 10'luk ek bir tarife uygulanacak. Karşılıklı tarife için 2 Nisan tarihi geçerli olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.



Analistler, Trump'ın korumacı ticari tutumunun ülkede devam eden enflasyonla mücadele sürecine etkilerinin yakından takip edildiğini kaydederek, ülkelerin misilleme açıklamalarının yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.



Bugün yurt içinde işsizlik oranı ve büyüme, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, ABD'de kişisel tüketim harcamaları ve toptan eşya stoklar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 850 dolar seviyesinin destek, 2 bin 880 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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