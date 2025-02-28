Gıda hilekarlarına yenileri eklendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit- tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor. Bakanlık, bu kapsamda "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki listeye yeni ürünler ekledi.

DÜŞÜK KALİTELİ YAĞ

Listeye 12 zeytinyağı ve 8 peynir markası daha eklendi. Yapılan denetimlerde, zeytinyağı üretiminde daha düşük kaliteli yağ kullanımı ve peynir yapımında bitkisel yağ kullanımı tespit edildi.

Denetimler kapsamında; birçok firmaya ait tam yağlı taze beyaz peynirde, peynirin yağ oranının düşük olduğu belirlendi. Sızma zeytinyağlarına ise tohum yağlarının karıştırıldığı tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı gıda hilekarlarının peşine düşmeyi sürdürüyor.

İŞTE TESPİT EDİLEN O MARKALAR:

AYDIN: ZEYNARE GIDA: AYVALIK BİRLİK/ NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI

YACHT CLUB: GOLD EFE/ NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI

DOY YAŞAM ZEYTİN GIDA: NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI

E.A.T TARIM ÜRÜNLERİ: GRAND YAYLA/NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI

SONKOZ YAĞ: AYVALIK / NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI

İZMİR: EGE ELİT TEDARİK GIDA: GEMLİK /TAŞ BASKI NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI

DALINDAN AYVALIK/ NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI

BURSA: ONAY TİCARET-SABRİ AKIN: YENİ VAKIF GURME/ ERKEN HASAT SOĞUK SIKIM NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI

MONİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ: ÖZLÜCE/TAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ

ÖZLÜCE: TAM YAĞLI KAŞAR PEYNİRİ

YENİ KÖRFEZ: NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI