İzmir’den Almanya’ya lojistik çıkarması

İZMİR iş dünyasının üç önemli kurumunun temsilcilerinden oluşan heyet Almanya'ya giderek, İzmir Valiliği, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve Ege İhracatçılar Birliği paydaşlığında kurulum çalışmaları yürütülen Kemalpaşa Lojistik Merkezi'nin yönetim süreçlerine adapte edilebilecek dijital çözümlere yönelik incelemelerde bulundu.

KEMALPAŞA İLGİ ODAĞI

İZMİR Ticaret Odası ile Bremen Ticaret Odası arasında "kardeş oda" anlaşması da imzalandı. Programın İzmir'in ticari potansiyelinin artması için önem taşıdığını vurgulayan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "İzmir Ticaret Odası olarak kentimizdeki tüm paydaşlarımızla ortak projeler üretmeyi temel hedefimiz olarak belirledik. Kemalpaşa Lojistik Merkezimiz de bunun en güzel örneklerinden biri. Kemalpaşa Lojistik Merkezimizin Dünyaya örnek olacak bir alt yapı ile kurulması için çok önemli temaslarda bulunduk. Alman yatırımcıların gelmesinin uzun vadede ülkemize önemli bir potansiyel sağlayacağı kanaatindeyiz" dedi.