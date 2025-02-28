Para transferlerinde yeni dönem! 1 Mart’ta başlıyor

Böylece online platformlar üzerinden gerçekleştirilen EFT ve havale işlemleri, ek bir güvenlik katmanıyla korunacak. Kullanıcılar, para transferi işlemlerini tamamlarken, mevcut doğrulama yöntemlerine ek olarak ikinci bir doğrulama adımını daha geçmek zorunda kalacaklar. Bu sayede, yetkisiz erişim ve dolandırıcılık girişimlerinin önemli ölçüde azaltılması hedefleniyor.

PARA TRANSFERLERİNDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Milyonlarca vatandaşın sıklıkla gerçekleştirdiği para transferlerinde yeni dönem başlıyor. BDDK yarın itibariyle Elektronik Fon Transferi (EFT) ve havale işlemlerinde yeni uygulamayı hayata geçiriyor. Yeni uygulama ile yapılan para transferi işlemlerinde çift doğrulama sistemi devreye girecek. Böylece gerçekleştirilen transfer sırasında SMS onayı istenecek. BDDK, hayata geçireceği bu uygulama ile güvenlik seviyesini artırmayı planlıyor.