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Para transferlerinde yeni dönem! 1 Mart'ta başlıyor

Dijital bankacılıkta yaşanan dolandırıcılık olaylarına karşı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) harekete geçti. Yeni uygulama ile birlikte EFT ve havale işlemlerinde çift doğrulama sistemi zorunlu hale geliyor.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Para transferlerinde yeni dönem! 1 Mart’ta başlıyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) dijital bankacılık sisteminde yeni uygulamayı hayata geçiyor. Son dönemde sıkça yaşanan ve vatandaşları mağdur eden dolandırıcılık olaylarına karşı harekete geçen BDDK, yarın itibariyle hayata geçireceği çift doğrulama sistemi ile Elektronik Fon Transferi (EFT) ve havale işlemlerini daha güvenli hale getirecek.

Para transferlerinde yeni dönem! 1 Mart’ta başlıyor

Böylece online platformlar üzerinden gerçekleştirilen EFT ve havale işlemleri, ek bir güvenlik katmanıyla korunacak. Kullanıcılar, para transferi işlemlerini tamamlarken, mevcut doğrulama yöntemlerine ek olarak ikinci bir doğrulama adımını daha geçmek zorunda kalacaklar. Bu sayede, yetkisiz erişim ve dolandırıcılık girişimlerinin önemli ölçüde azaltılması hedefleniyor.

PARA TRANSFERLERİNDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR
Milyonlarca vatandaşın sıklıkla gerçekleştirdiği para transferlerinde yeni dönem başlıyor. BDDK yarın itibariyle Elektronik Fon Transferi (EFT) ve havale işlemlerinde yeni uygulamayı hayata geçiriyor. Yeni uygulama ile yapılan para transferi işlemlerinde çift doğrulama sistemi devreye girecek. Böylece gerçekleştirilen transfer sırasında SMS onayı istenecek. BDDK, hayata geçireceği bu uygulama ile güvenlik seviyesini artırmayı planlıyor.

Para transferlerinde yeni dönem! 1 Mart’ta başlıyor

TÜM BANKALARDA GEÇERLİ OLACAK
BDDK tarafından hayata geçirilecek 'çift doğrulama sistemi' Türkiye'de faaliyet gösteren kamu ve özel dahil tüm bankalarda geçerli olacak. Bankalar yeni sistemi uygulamakla yükümlü olacak.

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