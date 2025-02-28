Sağlık Bakanı Memişoğlu: Ülkemiz lider konuma gelecek

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, önceki gün aile hekimlikleri, Türkiye'nin sağlık hizmetleri ve yeni projelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

'MERKEZLER DENETLENİYOR'

Bakan Memişoğlu, "Türkiye dünyada sağlık hizmetlerini çok iyi veren bir ülke konumuna geldi. Bu çabamızın neticesini COVID-19 salgınında da dünyaya ispat edecek şekilde aldık. Şimdi ise 300'e yakın Sağlıklı Hayat Merkezi var. Meme, rahim ve bağırsak kanseri gibi hastalıkların erken teşhisi için gerekli tüm taramalar altyapımızda ücretsiz gerçekleştiriliyor. Hizmetleri hastanelerimizle de entegre ediyoruz. Sistemin farklı sağlık birimleri arasında koordinasyonunu da sağlayacağız. Randevu bekleme sürelerini ise yüzde 60 oranında azalttık" dedi.

Sağlık turizmiyle ilgili de büyük bir çalışmanın içerisinde olduğunu söyleyen Bakan Memişoğlu, "Gelen hastaların sağlığıyla ilgili de bütün takibi, doğru işler yapılıp yapılmadığını devletin güvencesiyle tesis edeceğiz. Türkiye, mevcut sağlık turizmi gelirlerinin en az altı-yedi katına ulaşabilir. Ülkemiz dünya çapında ilerleyerek lider konuma gelecek. Eczaneler, ilaç depoları, üretim merkezleri denetleniyor. Zaten belirli miktarlarda üretim var ancak

bunu kötüye kullananların insanlıktan nasibini almadığını düşünüyorum. Bu, taammüden insanı katletmek demek" ifadelerini kullandı.

AYAKTA TEDAVİDE YENİ DÖNEM

"AİLE hekimliğini çok önemsiyoruz" diyen Memişoğlu şöyle devam etti: "1,5 milyon insanımızın kronik hastalığını aile hekimleri sayesinde teşhis ettik. Öte yandan ayaktan teşhis tedavi mevzuatımızı revize ediyoruz. Fizyoterapistler, diyetisyenler olsun özel olarak nasıl sağlık hizmeti vereceği konusunda da bir mevzuat aşaması içindeyiz. Revizyonla, standartlar yükseltilecek, denetim mekanizmaları daha etkin hale getirilecek."