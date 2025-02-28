‘Turizmin gelişmesi için ulaşım büyümeli’

TÜRKİYE'NİN ilk ulusal havacılık şûrası İstanbul'da tamamlandı. Şuraya katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ulaşım ve turizmin birbirinden ayrı düşünülemeyecek iki temel unsur olduğuna dikkat çekerek, "Bir ülkenin güçlü bir ulaşım ağına sahip olması, onun turizmdeki etkisini doğrudan etkilemektedir. Turizmin büyümesi de aynı şekilde ulaşım alanında gelişimi zorunlu hale getirmektedir" dedi. Bakan Ersoy, "Geçmiş yıllarda aileler bir yıl önceden gelecek yıl ki tatillerini planlardı. Şimdi insanlar hafta sonu için tatil planları yapıyor. Bu dönüşüm, ulaşım alanındaki gelişmelere bağlı olarak gerçekleşiyor. Hızlı karar alma, hızlı uygulama ve hızlı ulaşım. İşte bu turizm hareketliliğine cevap verebilmenizin yegâne yolu turizmdeki yeniliklere hızlı cevap sunabilecek bir ulaşım sektörüne sahip olabilmenizdir" ifadelerini kullandı.