Dış cephe aydınlatmasında yeni dönem

İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği doğrultusunda meslek odaları ve üniversitelerin görüşünü alarak hazırlanan binaların dış cephelerinin aydınlatması ile ilgili uyulacak kriterleri içeren "İzmir Bina Dış Cephe Aydınlatmaları Uygulama Esasları Taslağı" önümüzdeki günlerde Büyükşehir Belediye Meclisi'nin onayının ardından yürürlüğe girecek. Hazırlanan taslakta İzmir dört bölgeye ayrıldı. Her bir bölge özelinde ulusal standartlara uygun renk sıcaklığı, ışık akısı, ışık şiddeti, kaynak yoğunluğu, yüzey parıltısı değerleri belirlendi. Uygulama ile birlikte mevut binalardaki dış cephe aydınlatmaları belirlenen kriterlere göre yeniden düzenlenecek. Ayrıca dış cephe aydınlatmalarının 23.00-02.00 saatleri arasında kısılması, 02.00'den sonra da kapatılması zorunlu hale getirilecek.