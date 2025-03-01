Kira geliri olanlar için beyan süresi başladı

Kira geliri elde eden mülk sahipleri, 1 Mart-2 Nisan tarihleri arasında beyannamelerini verebilecek. Kiracılar ise bu yıl da Dijital Vergi Dairesi üzerinden "kira bildirim formu" doldurabilecek. Konuttan 2024'te yıllık 33 bin lira, iş yerinden ise 230 bin liranın üzerinde kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri gelir vergisi ödeyecek.

KAYIPLAR ÖNLENECEK

Uygulamayla düşük kira bedeli gösterenler, yanlış beyanda bulunanlar veya hiç beyanda bulunmayanlar ortaya çıkarılıyor. Ayrıca vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi planlanıyor. Aile bireylerinin her birinin sahip oldukları mal ve haklardan elde ettikleri kira gelirleri için ayrı ayrı beyanname vermeleri gerekecek. Elektronik ortamda verilmesi zorunlu olan beyannamelerin, süresinde verilmemesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilecek. Ayrıca verginin süresinde tahakkuk edilmemesi durumunda verginin bir katı vergi ziyaı cezası uygulanacak.