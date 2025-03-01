Martı’nın CEO’su hayatını anlattı: Dükkanı kapatıp sabah okula giderdim

Martı'nın kurucusu Oğuz Alper Öktem, 10 yıl yaşadığı Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki mazisini unutamadı. Babasının halıcı dükkanı önünde çektiği videoyla Kuşadası'nda geçen yıllarını anlatan başarılı girişimci Öktem, "Halıcı dükkanında çalıştıktan sonra okula giderdim" dedi.

MAZİSİNİ UNUTMADI

Türkiye'nin birçok şehrinde bulunan elektrikli scooter kiralama sistemi Martı, son dönemde ne çok tercih edilen ulaşım araçlarından biri oldu. Öktem, Aydın'da yaşadığı zamanları anlattığı bir video paylaştı. Babasıyla birlikte Kuşadası'na gelen Öktem, 10 yıl kaldığı ilçede geçmişte açtıkları halı dükkanının önünde video çekti. Başarılı girişimci Öktem paylaşımında, "Babam halıcı esnafıdır. Başta üretimini yapardı, sonra dükkan açtı. Cumartesi günleri sabah 8'de dükkanı açardım, pazar gecesi kapatıp ertesi gün de okula giderdim" ifadelerini kullandı.