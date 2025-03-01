Türkiye büyüme ivmesini sürdürüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024'e ilişkin üretim yöntemiyle hesaplanan Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı. 2024 yılında OECD'nin en hızlı büyüyen iki ekonomisinden biri olan ülkemiz, geçtiğimiz yıl yüzde 3.2, son çeyrekte ise yüzde 3 büyüme kaydetti. Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 63.5 artarak 43 trilyon 410 milyar 514 milyon lira olarak gerçekleşti.

TEMELLER SAĞLAMLAŞIYOR

Ekonomi politikası ve açıklanan büyüme verileri ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Uyguladığımız program ile sürdürülebilirliği yüksek ve kapsayıcı büyümenin temellerini sağlamlaştırıyoruz" ifadelerini kullandı. Şimşek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "2024 yılında iç talebin 2.1 puan, net dış talebin 1.1 puan katkısıyla yüzde 3.2 büyüdük. Dış kırılganlıkların azaltılmasında önemli bir mesafe katettik. Cari açığın milli gelire oranı yüzde 0.8'e indi. İşgücü piyasası güçlü görünümünü korudu. İstihdam yaklaşık bir milyon kişi artarken işsizlik oranı 2012 sonrası en düşük seviyesine geriledi. İşgücü ödemelerinin gayri safi katma değer içindeki payı son çeyrekte tarihi yüksek seviyesi olan yüzde 40.5'e ulaştı. 2025 yılında ülkemiz açısından küresel ve yurtiçi koşulların daha destekleyici olmasını öngörüyoruz. Bugüne kadar elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmek için ülkemizin yapısal dönüşümünü hızlandıracak politikalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

KESİNTİSİZ PERFORMANS

Öte yandan Ticaret Bakanı Ömer Bolat da büyüme rakamlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bolat Türkiye ekonomisinin geçen yıl yüzde 3,2 büyüdüğüne işaret ederek, "Böylece ülke ekonomisi son 18 çeyrektir yani 4,5 yıldır kesintisiz büyüme performansını göstermiştir" dedi