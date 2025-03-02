Bakan Uraloğlu duyurdu: Milli uyduyla haberleşme dönemi başlıyor

"TÜRKSAT'IN UYDU HİZMET İHRACATI ARTACAK"

Uraloğlu, 8,4 kilovat güce sahip Türksat 6A'nın, 4 bin 229 kilogram ağırlığında olduğunu ifade ederek, "Avrupa ve Orta Doğu'ya hizmet verecek söz konusu uyduyla Hindistan, Nepal, Bangladeş, Sri Lanka, Bhutan, Myanmar, Tayland, Malezya, Endonezya ve Kamboçya da Türksat'ın kapsama alanına girecek." diye konuştu.

Haberleşme uydularının ulaştığı nüfusun 3,5 milyardan 5 milyara çıkacağını dile getiren Uraloğlu, Türksat 6A ile Türksat'ın bölgeye yönelik uydu hizmeti ihracatının da önemli ölçüde artmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Bakan Uraloğlu, Türksat 6A ile haberleşme uydusu üretebilen sayılı ülkeler arasına giren Türkiye'nin, bu tecrübesiyle uydu üretebilen ihracatçı ülke konumuna yükseleceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türksat 6A uydusunun başarıyla hizmete alınması, ülkemizin uydu üreticisi olarak küresel alanda yerini almasını sağladı. Bu önemli gelişme, sadece Türkiye için değil, bölge ülkeleri için de büyük bir fırsat yaratacak. Çünkü Türksat 6A uydusuyla bölgemizde uydu üreticisi konumuna gelmemizin yanı sıra, bir uydunun maliyetini düşünürsek, 250-300 milyon dolarlık ihracat potansiyelinin de önü açılmış oldu. Türk mühendislerimizin ve teknisyenlerimizin elinden çıkan tüm uydu ürünleriyle sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyada uydu haberleşme sektörünün ihtiyacına yönelik çözümler sunabileceğiz."