Kargo taşımacılığında tutar değişimi

Ticaret Bakanlığından yetki alarak hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlerin ibraz edeceği teminat mektubu tutarlarında artışa gidildi. Bakanlığın Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğle, hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlere temsil yetkisi tanınması ile bazı eşyaların gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemlerinin bu kişiler tarafından takip edilip sonuçlandırılmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. Buna göre, yetki kapsamındaki işlemlere ilişkin sonradan yapılacak kontroller sonucu doğabilecek kamu alacağının garanti edilmesi amacıyla yalnızca hava yolu veya yalnızca kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığında yetki kullanılmak istenmesi durumunda 10 milyon lira, her iki yetkinin birlikte kullanılmak istenmesi durumunda 20 milyon liralık teminat mektubu ibraz edilecek. Söz konusu tutarlar, daha önce 1 milyon lira ve 2 milyon lira olarak uygulanıyordu. Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşya için Türkiye'deki giriş liman veya yerine kadar yapılan nakliye giderleri, eşyanın kıymetine ilave edilecek.