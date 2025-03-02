Ulaşımda hızlı geçiş sistemi yaygınlaştırılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yatırım Programı'nda yer alan projeler kapsamında HGS'leri otoyollarda yaygınlaştırıyoruz. Otoyollarımızda 270 HGS giriş ve 323 çıkış gişesi hizmet veriyor" dedi. Yolların sağlıklı işlemesi, trafik güvenliğinin en üst düzeyde olması, taşıt işletme maliyetlerinin düşürülmesi ve ülkenin her köşesine her mevsimde ulaşım sağlanmasının önemine dikkati çeken Uraloğlu, "2024'te ülkemizin ulaşım altyapısına değer katan pek çok yatırımı hayata geçirdik. 70 kilometresi otoyol olmak üzere 357 kilometre bölünmüş yol yaparak, yollarımızın standartlarını yükselttik" diye konuştu. Uraloğlu, 36 kilometre uzunluğunda 17 tünel, 23,5 kilometrelik 146 köprü ve viyadük inşa ettiklerini bildirdi. Uraloğlu, Karayolları ile PTT genel müdürlüklerinin 2012'de ortaklaşa işletmeye aldığı HGS'nin ülke genelindeki yollarda kullanımının yaygınlaştığına işaret etti.