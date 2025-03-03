Alkollü araç kullanımının ‘yatarı’ olacak

Adalet Bakanlığı ile AK Parti'nin üzerinde çalıştığı yeni yargı paketi ile trafik suçları konusunda yatarı olan hapis cezası dahil, ehliyete el koyma ve yüksek para cezaları getirilmesi öngörülüyor. Edinilen bilgilere göre, önümüzdeki günlerde Meclis gündemine gelecek yeni yargı paketi kapsamında ceza infaz sisteminde yapılacak değişikliklerin yanı sıra, caydırıcı olmaktan çıkan bazı trafik suçlarının cezaları da yeniden düzenleniyor.

Beklenen düzenlemeye göre alkollü araç kullanmada hapis cezasının alt sınırı 3 aydan 6 aya çıkarılacak ve bu cezanın yatarı olacak. İki yıl olan üst sınır ise değiştirilmiyor. Yeni öneri kabul görürse, alkollü araç kullananlar en az 36 gün, en fazla 144 gün cezaevinde kalacak. Ayrıca 9 bin 267 lira olan alkollü araç kullanma cezası 50 bin liraya, ehliyete el koyma süresi de 6 aydan 1 yıla çıkarılacak. Uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmanın cezası 47 bin 842 liradan 100 bin liraya yükseltilecek.