İzmir’de iki mağara koruma altına alındı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, İzmir sınırlarında kalan iki bölge ilgili yeni kararlar aldığını açıkladı. Alınan kararlara göre İzmir Buca'nın Kırklar'da yer alan İnilmezini isimli mağara ile ve Karaburun'un Bozköy'de Peynirini isimli mağara koruma alanı ilan edildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Alınan kararlar şu şekilde yer aldı: "İzmir ili, sınırlarında yer alan İnilmezini Mağarası'nın Peynirini Mağarası'nın "Mağara Koruma Alanı" olarak belirlenmesine ilişkin karar onaylanmıştır."