Son dakika: Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK, Şubat 2025 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 2,27, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 7,42, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,05 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 53,83 arttı.

GİYİM VE AYAKKABI FİYATLARI AZALDI

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 20,84 ile giyim ve ayakkabı oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 94,90 ile eğitim oldu. Tüketici fiyatları bir önceki aya göre giyim ve ayakkabıda yüzde 5,06 azaldı. Buna karşılık, bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 9,92 ile eğitim oldu. Endekste kapsanan 143 temel başlıktan, 25 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 113 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ÜRETİCİ FİYATLARI ŞUBATTA ARTTI

Yurt içi üretici fiyatları, şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,12, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 5,24, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,21 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 37,55 arttı.