  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Ekonomi Yerli ve milli üretim TOGG kışlaya girdi

Yerli ve milli üretim TOGG kışlaya girdi

Togg’un T10X aracı, Milli Savunma Bakanlığı’nın envanterine de girdi.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Yerli ve milli üretim TOGG kışlaya girdi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın "52 binden fazlası yollarda" diye açıkladığı, Türkiye'nin küresel mobilite markası Togg'un T10X aracı, Milli Savunma Bakanlığı'nın envanterine de girdi. Edinilen bilgiye göre, bakanların yanı sıra birçok kurumda makam ve hizmet aracı olarak kullanılan Togg, Genelkurmay Başkanlığı ile kuvvet komutanlıklarına da verildi.

YURT GENELİNDE VERİLECEK

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndaki genel müdürler ile Genelkurmay Başkanlığı'nda önemli karargah görevlerinde bulunan ve "J başkanları" diye bilinen komutanlar tarafından da makam aracı olarak kullanılan Togg'un, ordu komutanlıklarında ve yurt genelindeki birliklerde de yakın zamanda kullanılmaya başlanacağı öğrenildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA