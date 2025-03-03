Yerli ve milli üretim TOGG kışlaya girdi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın "52 binden fazlası yollarda" diye açıkladığı, Türkiye'nin küresel mobilite markası Togg'un T10X aracı, Milli Savunma Bakanlığı'nın envanterine de girdi. Edinilen bilgiye göre, bakanların yanı sıra birçok kurumda makam ve hizmet aracı olarak kullanılan Togg, Genelkurmay Başkanlığı ile kuvvet komutanlıklarına da verildi.

YURT GENELİNDE VERİLECEK

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndaki genel müdürler ile Genelkurmay Başkanlığı'nda önemli karargah görevlerinde bulunan ve "J başkanları" diye bilinen komutanlar tarafından da makam aracı olarak kullanılan Togg'un, ordu komutanlıklarında ve yurt genelindeki birliklerde de yakın zamanda kullanılmaya başlanacağı öğrenildi.