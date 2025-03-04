Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 4 Mart Salı gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın, cuma günü Oval Ofis'te Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaşadığı tartışmanın ardından ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı askeri yardımları da geçici olarak askıya aldığı bildirildi.



Analistler, ABD'nin tarifelerinin ticaret savaşı endişelerini artırdığını belirterek, başta tarım dışı istihdam raporu olmak üzere yoğun veri gündeminin ve dünya genelindeki siyasi ve jeopolitik gelişmelerin yatırımcıların odağında olduğunu kaydetti.



Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ve finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde işsizlik oranının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 870 dolar seviyesinin destek, 2 bin 910 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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