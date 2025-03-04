İzmir Ekonomi’de en iyi kampanya yarışı

İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İşletme Fakültesi, bu yıl ilk kez düzenlediği dijital pazarlama konulu 'Brand Craft' adlı etkinlikte, 18 liseden 90 öğrenciyi bir araya getirdi. Büyük heyecana sahne olan etkinlikte gençler, meyve suyu sektöründeki bir firma için en iyi dijital pazarlama kampanyasını geliştirmek için yarıştı. 48 saatlik maraton sonunda Cihat Kora Anadolu Lisesi birinciliğe ulaşırken; İzmir Özel Türk Koleji Büyükçiğli Kampüsü ikinci, Güzelbahçe 60. Yıl Anadolu Lisesi ise üçüncü oldu. Liseli gençlerin proje yapma becerilerini geliştirmeyi, onlara üniversiteli olma deneyimini yaşatmayı hedefleyen İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Fakültesi, yıl boyunca gerçekleştirdiği etkinliklere bir yenisini daha ekledi. İEÜ Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Brand Craft 2025' adlı dijital pazarlama simülasyonu etkinliğinde liseliler, Marcade isimli pazarlama simülasyonu üzerinden, en verimli ve kazançlı kampanyayı hazırlamak için ekipler halinde titizlikle çalıştı.