İzmir’in Hilton çıkmazı

İZMİR turizminin yatak kapasitesinin yetersizliğinin ortada olduğu bir dönemde, yeni ve dünya ile rekabet edebilecek tesislere ihtiyaç varken, kendini kanıtlamış hazır bir tesisin başka amaçlarla kullanılmasını doğru bulmadıklarını belirten Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkan Yardımcısı Bülent Tercan, bunun İzmir'in UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girmekten vazgeçmesi anlamını taşıdığını söyledi.

Bülent Tercan: "Bu otelimiz UNESCO Listesi için kabul görmek isteyen tarihi Kemeraltı'nın sınırları içindedir. Bu nedenle burada ne yapılacaksa UNESCO adaylığına katkı koyacak nitelikte olmak zorundadır. Bu anlamda hastane en son yapılacak şeydir.

İzmir'in Tarihi Liman Kenti Kemeraltı'nın UNESCO adaylığından vaz mı geçiliyor?

'GELECEĞE İHANET'

HİLTON binasında İzmir Büyükşehir Belediyesinin %23 hissesi var. Burası yapılırken ön şart otel olmasıydı. Hem Kemeraltı'na hem Kordon'a yakın turistik bir noktada hastane olmaz. Bu UNESCO adayı Kemeraltı'nın geleceğine ihanet olur. Görsel olarak ta yanlıştır. Şehrin turistik karizması zedelenecektir. Ayrıca zaten o bölgede var olan trafik sıkışıklığını iyice çözülemez hâle getirecektir. Otel yerine hastane yapılırsa, artık İzmir şehir merkezinde iddialı turizm hedefleri biter. İzmir yabancı turisti sadece resortlarda ve bazı deniz kenarı ilçelerinde görür. İzmir'de hedeflerine koşamayan, sıradan ve olduğu kadar anlayışında bir turizm olur" dedi.

'HENÜZ KESİNLEŞMEDİ'

İZMİR Enternasyonal Otelcilik A.Ş'nin çoğunluk hisselerinin sahibi olan Ata Holding yetkilileri, iddialara yönelik açıklamalarda bulundu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ata Holding Yönetim Kurulu Başkanı Korhan Kurdoğlu, "Evet, böyle bir şey var. Ancak henüz kesinleşmedi" ifadelerini kullandı.

TUGAY: UZLAŞIYA GİDİLMELİ

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan açıklama geldi. Basın mensupları tarafından Hilton Oteli'nin hastane olacağı yönündeki iddiaların sorulması üzerine Tugay, Büyükşehir'e herhangi bir bilginin ulaşmadığını söyledi. Tugay, "Hilton Oteli ile ilgili bize ulaşan hiçbir başvuru yok. Sanıyorum bu birilerin düşüncesi ama bize iletilmedi. İletirlerse düşünürüz ama Hilton Otelini yeniden İzmir halkına hizmet eden bir tesise dönüşmesini hepimiz istiyoruz" dedi. Hilton Oteli'nin akıbeti için bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda karar verilmesi gerektiğini kaydeden Tugay, "Özel bir tercih belirtmek istemem, o bölgenin ihtiyaçları çerçevesinde karar vermeliyiz. Bununla ilgili henüz bir çalışma yapmadık. Bizim oradaki hissemiz düşük ve bizden daha fazla hissesi olan, karar verecek, hak sahipleri var. Bir uzlaşıyla gidilmeli, her türlü konuda uzlaşıyla çözülmesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.