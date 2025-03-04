Otomotiv sektörüne kadın eli değiyor

Elektrikli araçlar, sadece çevre dostu ulaşımı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda kadınların sanayideki yerini güçlendiriyor. Türkiye'nin otomotiv sektöründe elektrikli araçlar hızla yaygınlaşırken, Ankara Kalkınma Ajansı, kadınları bu yenilikçi alanda da aktif kılmak için önemli bir adım atıyor. Ajans, kadınlara elektrikli araç bakım eğitimi vererek, sanayiye daha fazla kadının katılmasını sağlamayı hedefliyor.

GELECEĞİN USTALARI

Ankara Kalkınma Ajansı, elektrikli araçların bakımına yönelik ihtiyaç duyulan kalifiye iş gücünü yetiştirmek için simülasyon tabanlı eğitim programları sunuyor. Bu eğitimler, Hibrit ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi üzerine yoğunlaşarak, sektördeki gelişmelere ayak uyduracak yeni nesil bakım ustaları yetiştiriyor. Özellikle elektrikli araç bakımında uzmanlaşan kadınların sayısının artması bekleniyor. Ajans, sanayideki geleneksel meslek gruplarının dışında, "TOGG'cu Ayşe" ve "Tesla'cı Merve" gibi isimlerin de yer almasını amaçlıyor. Bu eğitimler sayesinde, geleceğin elektrikli araç teknikerlerinin, bölgedeki otomotiv teknisyenleri ve ustaları arasında yerini alması bekleniyor.

REKABET GÜCÜ SAĞLAYACAK

Elektrikli araç sektörünün hızla büyüdüğü Türkiye'de, bu alanda yetişmiş teknikerlerin sayısının arttırılması, özellikle istihdam sorunlarına çözüm oluşturmayı amaçlıyor. Bu kapsamda, Ankara Kalkınma Ajansı, hem kadınların sanayide daha fazla yer almasını teşvik ediyor hem de gelecekte elektrikli araç sektöründe yaşanması muhtemel iş gücü açığının önüne geçilmesini sağlıyor. Bu projeyle, elektrikli araç teknolojisinin gelişimine katkı sağlayacak ve sektöre yön verecek kalifiye iş gücü yetiştiriliyor. Kadınların sanayiye katılımını artırarak, sadece sektördeki cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmakla kalmıyor, aynı zamanda Türkiye'nin otomotiv sektöründe global rekabette güçlü bir konum elde etmesine de katkı sağlıyor.