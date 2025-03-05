Türkiye dünyanın şifa merkezi olacak

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin sağlık turizminde dünyanın lider ülkesi olması için çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık turizmini organize eden Uluslararası Sağlık Hizmetleri (USHAŞ) şirketi ile ilgili yeni adım atılacak. Bu şirket, hasta getirmekten ziyade, gelen hastaların sağlık süreçlerinin takibini yapmak, doğru hizmetlerin sunulmasına yardımcı olmak, sağlık hizmetlerini devlet güvencesiyle misafirlere veya turistlere sunmak amacıyla çalışacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile de işbirliği yapılacak. Gelen turistlerin sağlığına ilişkin bir koordinasyon sağlanacak. Böylelikle sağlık turizmini kullanan insanların Türkiye'yi daha çok tercih etmesi, 2028'de sağlık turizminden elde edilen gelirin 20 milyar dolara ulaştırılması hedefleniyor.

EN ÇOK SAÇ EKİMİNE GELİYORLAR

Türkiye, saç ekimi, organ nakli ve estetik cerrahi gibi alanlarda dünyada öne çıkıyor. Türkiye, saç ekiminde dünyanın destinasyon merkezi, organ transplantasyonunda ise (nakli) ilk 10'da yer alıyor. Estetik cerrahide Türk hekimleri tarafından tüm uygulamalar rahatlıkla gerçekleştirilebiliyor. Göz hastalıkları ve diş tedavisi de Türkiye'de oldukça fazla talep gören alanlar arasında bulunuyor. Öte yandan Türkiye'yi ziyaret eden 62 milyon turistin yaklaşık 1,5 milyonluk kısmının sağlık turizmi için ülkemizi ziyaret ediyor. Sağlık turizmi kapsamında ülkeye gelenlerin sayısını 6-8 milyon bandında olduğu biliniyor.