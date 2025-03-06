Dünya kadınlarına Türkiye’den 75 milyon dal çiçek

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Türkiye'den 34 ülkeye 75 milyon dal kesme çiçek ihraç edildi. Geçen yıla göre bu yıl talebin daha fazla olduğunu ve ihracatta yüzde 10'luk bir artış gerçekleştiğini belirten Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, "Kadınlar Günü için 75 milyon dalın üzerinde bir gönderim sağladık, 9 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirdik. Türkiye'den 34 ülkeye çiçek gönderdik" dedi. En fazla Hollanda'ya çiçek gönderdiklerini anlatan Yılmaz, "Hollanda'nın dışında İngiltere, Almanya, Bulgaristan ve Romanya gibi ülkelere de yoğun çiçek gönderimi sağladık. Savaşta olmalarına rağmen Ukrayna ve Rusya'ya da hatırı sayılır miktarda çiçek gönderdik" diye konuştu.