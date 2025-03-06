İzdemir Aliağa Termik Santrali mühürlendi

İZMİR'İN Aliağa ilçesindeki İzdemir Enerji Aliağa Termik Santrali, ruhsatsız faaliyet yürüttüğü sebebiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından faaliyetten men edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Aliağa'da ruhsatsız faaliyet gösterdiği gerekçesi ile İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. unvanlı işletme için faaliyetten men kararı aldı.

İşletmenin Büyükşehir Belediyesinden 2014'teki başvurusunda, imar açısından belirtilen teknik rapordaki eksiklik ve aykırılıklar ile tereddüt edilen konulara açıklık getirecek bilgi belge ve görüşlerin istendiği, şirketin bu yazılara cevap vermemesi nedeniyle de 1. sınıf GSM ruhsatı verilmedi.

BÜYÜKŞEHİR'DEN AÇIKLAMA

BÜYÜKŞEHİR'DEN konuyla ilgili yapılan açıklamada, ruhsatı olmadan faaliyet sürdüren İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin ruhsat alıncaya kadar faaliyetten men edilerek kapatılması için karar alındığı bildirildi. İşletmenin yeniden ruhsat alana kadar kapalı kalmasının, İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümeni tarafından kararlaştırıldığı da açıklandı. Söz konusu faaliyetten men kararı, zabıta ekipleri tarafından firma yöneticilerine tebliğ edildi.