Kişi başına üretim yüzde 4 yükseldi

Sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi, 2024'ün son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 yükseldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekim-Aralık 2024 dönemine ilişkin verimlilik istatistiklerini açıkladı. Buna göre, takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi, söz konusu dönemde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,9 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi de geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 4 yükseldi. Geçen yılın 4'üncü çeyreğinde toplam sanayide çalışılan saat başına üretim endeksi, yıllık bazda yüzde 6,1, çeyreklik bazda yüzde 3,2 artış gösterdi. Çalışan kişi başına üretim endeksinde yıllık bazda en fazla artış ise yüzde 7,4 ile enerji sektöründe gerçekleşti.