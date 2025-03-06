Turizmde hedef 64 milyar dolar

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Berlin Uluslararası Turizm Borsası (ITB) Fuarı'nda gazetecilere açıklamada bulundu. Türkiye'nin geçen yıl turizmi rekorlarla kapattığını belirten Ersoy, "Türkiye, hedeflediği gibi her sene rekorlar kırarak yoluna devam ediyor" dedi. Bu yıl yine yukarı yönlü hedefleri tekrar belirlediklerini ifade eden Ersoy, 2025'te 65 milyon ziyaretçi ve 64 milyar dolar rekor gelir hedefiyle yola devam ettiklerini kaydetti.

REZERVASYONLAR OLUMLU

Türkiye'nin turizmde sadece niceliği değil niteliği de ön plana aldığını vurgulayan Ersoy, "83 dolarla devraldığımız kişi başı gecelik geliri, 2024'te 108 dolara getirmeyi başardık. Yani orada da baktığınız zaman yüzde 31'lik bir gelişme oldu" diye konuştu.

Türkiye'ye geçen yıl Rusya'dan 6,7 milyon, Almanya'dan 6,6 milyon, İngiltere'den de 4,4 milyon ziyaretçinin geldiğine işaret eden Bakan Ersoy, şöyle devam etti: "Bu sene de yine bu üçlünün değişmeyeceğini, Almanya ve Rusya'nın tatlı bir rekabet içinde devam edeceğini düşünüyoruz. Almanya'da erken rezervasyonla şu anda en fazla rezervasyon alan ülke Türkiye oldu. Türkiye, Almanların İspanya'dan sonra ikinci büyük destinasyonu haline geldi son iki senedir. İtalya ile beraber ikinci sıradayız biz." Ersoy, hem Rusya hem Almanya'dan 7 milyonun üzerinde ziyaretçihedeflediklerini söyledi.

TÜRKİYE'NİN ARKEOLOJİK POTANSİYELİ

TÜRKİYE'Yİ diğer ülkelerden ayrıştıran bir arkeolojik potansiyeli olduğunu söyleyen Ersoy, şunları kaydetti: "Geleceğe Miras Projesi'ni hayata geçirmiştik. Arkeolojinin altın çağı ve sezonun 12 ay kazı programıyla başlayan sürece geleceği mirasla daha ileri seviyeye getirdik. Son 60 yılda yapılan kazı programına eşdeğer bir işi, gelecek 4 yıl içinde gerçekleştireceğiz. Bunun olumlu sonuçlarını alıyoruz."