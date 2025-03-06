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Haberler Ekonomi Türkiye Kupası'nda dev derbi! Çeyrek final eşleşmeleri belli oluyor...

Türkiye Kupası'nda dev derbi! Çeyrek final eşleşmeleri belli oluyor...

Turkuvaz Medya'nın güçlü desteğiyle 7'den 70'e tüm futbolseverleri ekran başına kilitleyen Ziraat Türkiye Kupası'nda (ZTK) kura heyecanı yaşandı. 4 büyüklerin yer aldığı çeyrek ve yarı final kuraları çekildi. Kupanın çeyrek finalinde 'erken final' niteliği taşıyan bir eşleşme gerçekleşti. Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki rakibi Galatasaray oldu. dev bir derbi eşleşmesi gerçekleşirken Fenerbahçe ile Galatasaray çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.

HABER MERKEZİ

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Türkiye Kupası’nda dev derbi! Çeyrek final eşleşmeleri belli oluyor...

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura çekimi bugün gerçekleştirildi. Kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

İŞTE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Trabzonspor-Bodrumspor

Konyaspor-İskenderun

Fenerbahçe-Galatasaray

Beşiktaş-Göztepe

Türkiye Kupası’nda dev derbi! Çeyrek final eşleşmeleri belli oluyor...

İŞTE YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Trabzonspor-Bodrumspor / Beşiktaş-Göztepe

Konyaspor-İskenderun / Fenerbahçe-Galatasaray

MAÇ TARİHLERİ BELLİ OLDU

Tek maç eleme usulüne göre seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak çeyrek final maçları, 1, 2, 3 Nisan tarihlerinde yapılacak. Yarı final maçlarının 22, 23 veya 24 Nisan'da organize edilecek kupanın final ise 14 Mayıs'ta oynanacak.

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