İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) tarafından İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenlenen Texhibition İplik, Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı (Texhibition İstanbul) kapılarını ziyaretçilerine açtı. Fuarın açılışında konuşan Ticaret Bakanı ÖmerBolat, Texhibition'ın 7 yaşında olduğunu kaydederek, Türk sanayisinin, tekstilinin, kumaşının, konfeksiyonunun, halısının, ev tekstilinin ve deri ürünlerinin nereden nereye geldiğini görmenin kendilerine kıvanç verdiğini söyledi.

İŞSİZLİK RAKAMLARI DÜŞÜYOR

Bakan Bolat, genel ekonomiye ilişkin büyüme ve ihracat verilerini paylaşarak, şu değerlendirmelerde bulundu: "Yatırım iştahı artmaya başladı. Faizler geriledikçe yatırım iştahı da artıyor. İnanıyorum ki pazartesi günü açıklanan ve TÜFE'de son 20 ayın en düşük rakamına gerilediğimiz yüzde 39'luk enflasyonla Merkez Bankamız perşembe günü (6 Mart) Para Politikası Kurulu'nu zaten rutin bir şekilde topluyor. Oradan sevindirici bir karar çıkmasını bekliyoruz. Bu, sizlere vereceğimiz ihracat reeskont kredi maliyetlerinde, esnaflara verdiğimiz kredilerde ciddi bir indirim sağlayacak. Göreceksiniz yaza doğru çok daha gerilere gelen finansman maliyetleriyle karşılaşacağız ve bunlar sizlerin yatırım ve işletme ihtiyacını karşılamada çok yardımcı olacak." Bolat, sanayideki büyüme rakamlarından, ocakta işsizlik oranının son 13 yılın en düşüğüne gerilemesinden, istihdamın 32,5 milyona yükselmesinden bahsederek, ihracatçıların beklediği iyileştirmenin yavaş yavaş gerçekleştiğini anlattı.