Bakan Uraloğlu duyurdu: Tren seferlerinde ’Aile Yılı’na özel indirim

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesi kapsamında tren seyahatlerinde ailelere ve yeni evlenen çiftlere özel indirimler sunulacağını ifade etti. Bakan Uraloğlu, "Aile Yılı kapsamında hayata geçireceğimiz uygulama 8 Mart tarihinde başlayacak" dedi.

YENİ EVLİ ÇİFTLERE YÜZDE 50 İNDİRİM

Bakan Uraloğlu, 2025 yılı boyunca geçerli olacak indirimler kapsamında, anne, baba, çocukların yanı sıra anneanne, babaanne ve dedelerin de dahil olduğu aile bireylerinin birlikte seyahatlerinde indirimden faydalanabileceğini anlattı. Bakan Uraloğlu, "En az 3, en fazla 11 bilet alınması koşuluyla geçerli olacak bu uygulama ile aileler yüzde 15 indirim ile ekonomik ve konforlu şekilde seyahat edecek. Öte yandan, 2025 yılında evlenen çiftler için ise 'Yeni Evli Tarifesi' devreye alınacak. Bu özel tarife ile yeni evli çiftler tren biletlerini yüzde 50 indirimle alabilecek" açıklamasında bulundu.