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Haberler Ekonomi Bakan Uraloğlu duyurdu: Tren seferlerinde 'Aile Yılı'na özel indirim

Bakan Uraloğlu duyurdu: Tren seferlerinde 'Aile Yılı'na özel indirim

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 8 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tren seyahatlerinde ailelere ve yeni evlenen çiftlere özel indirimler sunulacağını açıkladı.

DHA

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Bakan Uraloğlu duyurdu: Tren seferlerinde ’Aile Yılı’na özel indirim

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesi kapsamında tren seyahatlerinde ailelere ve yeni evlenen çiftlere özel indirimler sunulacağını ifade etti. Bakan Uraloğlu, "Aile Yılı kapsamında hayata geçireceğimiz uygulama 8 Mart tarihinde başlayacak" dedi.

YENİ EVLİ ÇİFTLERE YÜZDE 50 İNDİRİM
Bakan Uraloğlu, 2025 yılı boyunca geçerli olacak indirimler kapsamında, anne, baba, çocukların yanı sıra anneanne, babaanne ve dedelerin de dahil olduğu aile bireylerinin birlikte seyahatlerinde indirimden faydalanabileceğini anlattı. Bakan Uraloğlu, "En az 3, en fazla 11 bilet alınması koşuluyla geçerli olacak bu uygulama ile aileler yüzde 15 indirim ile ekonomik ve konforlu şekilde seyahat edecek. Öte yandan, 2025 yılında evlenen çiftler için ise 'Yeni Evli Tarifesi' devreye alınacak. Bu özel tarife ile yeni evli çiftler tren biletlerini yüzde 50 indirimle alabilecek" açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu duyurdu: Tren seferlerinde ’Aile Yılı’na özel indirim

MEVCUT İNDİRİMLERE DEVAM
Bakan Uraloğlu, TCDD Taşımacılık AŞ'nin sunduğu mevcut indirimlerin de devam edeceğini belirterek, 0-6 yaş arası çocukların ücretsiz, 7-12 yaş arası çocukların yüzde 50 indirimle, 13-26 yaş arası gençlerin ise yüzde 15 indirimle seyahat ettiğini hatırlattı. Ayrıca, 60-64 yaş arası yolculara yüzde 15, 65 yaş ve üzeri yolculara ise yüzde 50 indirim uygulandığını belirten Uraloğlu, öğretmenler, askeri personel ve yerli-yabancı basın kartı sahibi gazeteciler için de yüzde 15 indirim uygulamasının sürdüğünü bildirdi.

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