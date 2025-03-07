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Haberler Ekonomi OGM 4500 işçi alacak! İşte başvuru şartları...

OGM 4500 işçi alacak! İşte başvuru şartları...

Orman Genel Müdürlüğü 4500 geçiçi işçi alımı yapacağını duyurdu. 10 Mart tarihinde başlayacak olan başvurular için şartlar araştırılıyor. Peki OGM hangi pozisyonlarda işçi alımı yapacak? OGM işçi alım şartları neler? Başvurular nereden nasıl yapılacak? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

OGM 4500 işçi alacak! İşte başvuru şartları...

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Orman işçisi pozisyonunda 3105, arazöz şoförü pozisyonunda 812, dozer
operatörü pozisyonunda 160, greyder operatörü pozisyonunda 233, ekskavatör operatörü pozisyonunda 122, iş Makinesi operatörü pozisyonunda 36 ve traktör operatörü pozisyonunda 32 olmak üzere toplamda 4500 geçici işçi alımı yapacak. Peki OGM işçi alım şartları neler? Başvurular nereden yapılacak? İşte yanıtı...

OGM 4500 işçi alacak! İşte başvuru şartları...

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4. Başvurunun son günü itibarıyla kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

5. Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ile diğer genel ve özel şartlara haiz olmak,

6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

7. İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak,

8. Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir,

9. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

10. Açık iş ilan sayısının 4 katı kadar asil ve 4 katı kadar yedek aday noter huzurunda kura çekimi ile belirlenecek olup, kura tarihi ve yeri vb. tüm bilgilendirmeler ilgili Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinden yayımlanacaktır.

OGM 4500 işçi alacak! İşte başvuru şartları...

BAŞVURULAR NEREDEN NASIL OLACAK?

Adaylar için kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek olup ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de ayrıca duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacaktır. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca iki aydır. Aday işçilerin idaremizde uygulanan işletme toplu iş sözleşmesine tabi olmaları durumunda deneme süresi dört ay olarak uygulanacaktır.

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