Sağlık hizmetlerinde çipli kartların onayına akıllı çözüm

SGK, tüm vakıf ve özel sağlık kuruluşlarında çipli kimlik kartı ve parmak izi ile elektronik doğrulamayı zorunlu kılıyor. Onay işlerinin uzamaması için yerli girişimler dertleri çözüyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sağlık sektöründe yaşanabilecek dolandırıcılıkları ve kötü niyetli uygulamaları önlemek amacıyla elektronik kimlik doğrulama sistemini yaygınlaştırıyor.

DOLANDIRICILIĞA SON

2 Nisan 2025 tarihi itibariyle Türkiye genelindeki tüm vakıf ve özel sağlık hizmet sunucularında bu uygulamanın kullanımı zorunlu hale gelecek. Sağlık sektöründe yaşanan dolandırıcılıklar ve kötü niyetli uygulamaların önüne geçilmesini hedefleyen proje, ilk olarak 2 Ocak tarihinde pilot uygulama olarak başlatılmıştı. Ankara'da 33 hastanede başarıyla gerçekleştirilen pilot uygulama süresince biOnay cihazlarıyla 200 bin adet üzerinde kimlik doğrulama gerçekleştirildi.

PİLOT UYGULAMALAR

SGK'NIN "Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı İle Elektronik Kimlik Doğrulama Yöntemi" duyurusuyla 2 Nisan tarihine kadar 1.400'e yakın vakıf ve özel sağlık kuruluşunda devreye alınacak uygulamayla yılda yaklaşık 80 milyon SGK'lı işlemin güvence altına alınması bekleniyor. biOnay olarak pilot uygulamada cihaz üreticisi ve hizmet sağlayıcısı olarak başarıyla yer aldıklarını söyleyen biOnay'ın Kurucu Ortağı Ümit Yaşar Usta, "2 Ocak'tan bu yana Ankara'daki 33 özel hastanede elektronik kimlik doğrulama yöntemi kullanılıyor ve biOnay cihazlarıyla 200 bin adet üzerinde kimlik doğrulama gerçekleştirildi. Pilot projenin başarıyla tamamlanıp, uygulamanın Türkiye genelindeki tüm vakıf ve özel sağlık hizmet sunucularında kullanılacak

olmasından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. İlerleyen dönemde devlet hastaneleri ve eczaneler başta olmak üzere tüm sağlık kuruluşlarında bu cihazların kullanımının hızla yaygınlaşması bekliyoruz. SGK'nın projeyi tüm kuruluşlarda yaygınlaştırmasıyla, günde 4-5 milyon parmak izi ile kimlik doğrulama işleminin gerçekleşeceğini öngörüyoruz" dedi. biOnay cihazlarının yüzde 100 Türk mühendislerince geliştirildiğini belirten Usta, "Şimdiye kadar binlerce cihazımız ile 6 milyondan fazla parmak izi doğrulama işlemi gerçekleştirmiş tek firmayız. 2022 yılından bu yana Ziraat Bankası, Halkbank, İşbank gibi bankaların yanı sıra Türkiye genelinde 973 tapu ve kadastro müdürlüğünde, yaklaşık 300 noterde, bazı sınav merkezleri, belediyeler, ziyaretçi kabul noktaları ve evlendirme dairelerinde cihazlarımız kullanılıyor" dedi.