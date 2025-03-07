Site yönetimleri devlet radarında

Bakanlığın hazırladığı, Kat Mülkiyeti Kanunu'ndaki "Tesis Yönetim Hizmetleri" ile ilgili mevzuat değişikliğine yönelik çalışmalar önemli ölçüde tamamlandı. Devrim niteliğindeki düzenleme, özellikle tartışmaların çok sık yaşandığı site yönetimlerinin harcamaları konusunda, kat malikleri ile kiracıları daha şeffaf bir yönetim anlayışına kavuşturacak. Bunun yanı sıra bakanlıkça yetkilendirilmemiş olan şirketler de artık sektörde hizmet veremeyecek. Yeni düzenlemeyle site yönetiminde faaliyet gösterecek şirketler, bakanlıkça sınıflandırılacak ve belgelendirilecek. Mevzuatın yürürlüğe girmesinden sonra, kat malikleri yönetim işini kendileri değil de şirketlere yaptırmak isterlerse, bu işleri sadece bakanlıkça yetkilendirilmiş şirketler üstlenebilecek.

YAZILIM SİSTEMİ

Site yönetim şirketlerinin kendisine bağlı binalardaki faaliyetleri ve yaptıkları harcamalar da yine bakanlıkça yetkilendirilecek bağımsız denetim şirketlerince incelemeden geçecek. Bu denetimlerin yılda en az bir kez yapılması zorunlu olacak. Ayrıca kat malikleri de rahatsız oldukları bir husus olması halinde denetim talebinde bulunabilecek Bakanlıkça elektronik yazılım sistemi kurulup ortak kullanıma açılacak. Bakanlıkça yetkilendirilecek şirketler, kat maliklerine ve kiracılara rutin olarak sundukları hizmetlerin yanı sıra; otopark, bahçe alanları, varsa sosyal tesisler gibi ortak yaşam alanlarının ruhsat projelerine uygun olarak kullanılmasını sağlayacak. Asansör gibi kontroller ve evsel atık yönetimi de takip edilecek.