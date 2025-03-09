Bayram öncesi fırsatçılar yine sahnede! Otobüs biletlerine bir günde yüzde 20 zam

Ramazan Bayramı için otellerde rezervasyonlar hızlanırken otobüs bileti satışları da başladı. Ancak bu dönemi fırsata çeviren bazı otobüs firmaları arife gününden bir gün önce fiyata yüzde 20 zam yaptı. Öyle ki Ramazan arifesi olan 29 Mart Cumartesi günü ya da 28 Mart Cuma günü otobüs biletinde yüzde 20 zamlı tarife var.

Ancak bu bileti 27 Mart Perşembe alırsa yüzde 20 daha ucuz. Bu durum özellikle tatili kısıtlı olan kişiler tarafından büyük tepkiyle karşılanırken otobüs firmaları ise kendini "Biz bilete zam yapmadık. Diğer günler yüzde 20-30 indirim uyguluyorduk. Bu indirimi kaldırıyoruz" diye savunuyor.