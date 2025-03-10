Dijital Vergi Dairesi’nde 12.2 milyon işlem yapıldı

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) verilerinden yapılan derlemeye göre, e-beyanname, Dijital Vergi Dairesi, e-defter, e-fatura, Defter Beyan Sistemi ve e-tebligat gibi elektronik hizmetlerle mükelleflerin iş ve işlemlerinin hızlanması sağlanıyor. Mükellefler, Dijital Vergi Dairesi üzerinden Hazır Beyan Sistemi, Defter Beyan Sistemi, e-beyanname gibi birçok uygulamaya tek çatı altında ulaşabiliyor. Buna göre, e-fatura uygulamasından yararlanan mükellef sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre 41.3 artışa 1 milyon 107 bin 692'den 1 milyon 565 bin 603'e yükseldi.

MÜKELLEF SAYISI ARTTI

Söz konusu dönemde e-arşiv uygulamasından yararlanan mükellef sayısı da yüzde 40.9 artarak 1 milyon 549 bin 138 oldu. 2023 yılında 1 milyon 99 bin 468 mükellef e-arşiv uygulamasından yararlandı. Büyük defterlerin elektronik ortamda tutulduğu e-defter uygulamasına geçişte de artışlar yaşandı. Bir önceki yıl 695 bin 352 mükellef e-defter uygulamasını kullanırken bu sayı 2024'te 781 bin 584'e yükseldi. e-İrsaliye uygulamasından yararlanan mükellef sayısı da geçen yıl 402 bin 985'i buldu. Bir önceki yıl bu uygulamadan 284 bin 634 mükellefin yararlandığı belirlenmişti. Dijital Vergi Dairesi'nden yapılan işlem sayısı da geçen 12 milyon 189 bin 318 oldu. e-Tebligat sayısı da bir önceki yıla göre yüzde 60 artarak 36 milyon 334 bin 658'e ulaştı.