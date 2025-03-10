Son dakika: Emeklinin bayram ikramiyesi belli oldu

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesi ile doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri de içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Teklifle, Petrol Piyasası Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor. Buna göre, belirlenen suçlara ilişkin vergi incelemesi görevi bulunduğunun Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) bildirilmesiyle söz konusu tesis için başka bir gerçek veya tüzel kişiye de lisans verilmemesi tedbiri uygulanacak. Bu tedbirin kaldırılıp kaldırılamayacağı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığından temin edilecek bilgilere göre 3 ayda bir değerlendirilecek. Ancak bu tedbirin süresi EPDK'ye yapılan bildirimden itibaren bir yılı geçemeyecek. Bu hüküm, 1 Temmuz 2025'te yürürlüğe girecek.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'ndaki değişiklikle Cumhurbaşkanı iken bu görevinden herhangi bir nedenle ayrılanlara, istekleri üzerine, müracaat tarihini takip eden ay başından itibaren 140.690 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda yaşlılık aylığı bağlanacak.

Düzenlemeyle emekli bayram ikramiyesi tutarı 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilecek.