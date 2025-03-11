Bakanlık fırsatçılara göz açtırmıyor

Yılın ilk 2 ayında Ticaret Bakanlığı'na bağlı ekipler tarafından 17 bin 395 firmaya 454 milyon 350 bin 859 lira idari para cezasının kesildi. Bakanlıktan paylaşılan açıklamada, sadece şubat ayında 9 bin 606 firmaya 309 milyon 973 bin 559 lira idari para cezası uygulandığına işaret edildi. Açıklamada, bakanlığın farklı denetim birimlerince yürütülen çalışmalara ilişkin de bilgi verildi. Ticaret il müdürlüklerince yılın iki ayında ülke genelindeki 62 bin 328 gerçek ve tüzel kişiye 161,7 milyon lira ceza uygulandığı, bunun 106,1 milyon lirasının şubatta gerçekleştirilen denetimlerde kesildiği kaydedildi.

KAPSAMLI DENETİMLER

İç Ticaret Genel Müdürlüğünce otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum ve marketlerde fahiş fiyat denetimlerine de imza atıldı. Bakanlıktan paylaşılan bilgide, "Yılın ilk iki ayında 22 bin 33 gerçek ve tüzel kişi denetlenerek 629 gerçek ve tüzel kişiye 154 milyon lira idari para cezası kesilmiştir. Bu idari para cezasının 126,7 milyon liralık kısmı fahiş fiyat kapsamında yapılan denetimler sonucunda verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

TÜKETİCİYİ MAĞDUR EDEN FİRMALARA GEÇİT YOK

TÜKETİCİNİN Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlere de yer verilen açıklamada, "Hem tüketicileri mağdur eden hem de sektörlerinde haksız rekabete neden olan firmaların neden olduğu olumsuzlukların azaltılması amacıyla yapılan denetimler neticesinde ocak-şubat aylarında 138,6 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır" denildi. Açıklamada, bu kapsamda yapılan denetimlerin 71,1 milyon liralık kısmının ön ödemeli konut satışları, paket tur ve devre tatil, abonelik, mesafeli satış sözleşmeleri ile taksitli satış ödemelerindeki aykırılıklardan dolayı gerçekleştiği bildirildi.