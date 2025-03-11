BİM, ŞOK, Migros ve Carrefour’a soruşturma

BİM'DEN KAP'a yapılan açıklamada kendilerinin de aralarında bulunduğu perakende şirketleriyle tedarikçilere iki yeni soruşturma açıldığı belirtilirken, aynı şekilde Şok, Migros ve CarrefourSA'ya da soruşturma açıldığı belirtildi.

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş'den (BIMAS) yapılan açıklamada, "Rekabet Kurumu tarafından aralarında Şirketimizin de bulunduğu çeşitli perakende şirketleri ve tedarikçilerine yönelik iki soruşturma açıldığı tarafımıza bildirilmiştir" denildi.

BİM, Rekabet Kurumu'nun soruşturma açmış olmasının cezai yaptırım ile karşı karşıya kalındığı ya da kalınacağı şeklinde yorumlanamayacağını bildirdi.

ÖTE yandan Bim, Şok ve Migros soruşturmaları Borsa İstanbul'da hisseler üzerinde de etkili oldu. BIMAS yaklaşık yüzde 5, SOKM payları yaklaşık yüzde 2,5 ve MGROS payları da yüzde 5'in üzerinde düşüşle işlem gördü.