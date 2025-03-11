Emekli ikramiyesi 4 bin TL oldu

2025 Ramazan ve Kurban Bayramı emekli ikramiyesi rakamını AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler açıkladı. Güler, emekli bayram ikramiyesinin 3 bin TL'den 4 bin TL'ye yükseltildiğini belirtti. AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesi ile doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri de içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'ndaki değişiklikle Cumhurbaşkanı iken bu görevinden herhangi bir nedenle ayrılanlara, istekleri üzerine, müracaat tarihini takip eden ay başından itibaren 140.690 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda yaşlılık aylığı bağlanacak.

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıklamaları şöyle: Emeklilerimize verilen Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiye tutarında yapılan değerlendirmeler sonucunda, bütçe dengeleri de dikkate alınarak ikramiyeyi 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkarıyoruz. Yaklaşık 16 milyon emeklimiz var. Bu artışla beraber toplamda bütçe karşılığı 30 milyarın üstünde bir rakamı da bütçe dengelerini dikkate alarak Maliye ve Hazine Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Bey'in başkanlığında Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda çalışmalar tamamlandı. Bu oran belirlenerek kanun teklifimize de yer verilmiş oldu. Bütçemize ve emeklimize hayırlı olsun.

NE ZAMAN ÖDENECEK?

BAYRAM ikramiyesi ödemeleri bayram öncesinde yatırılıyor. Ramazan Bayramı bu yıl 30 Mart-1 Nisan tarihleri arasında kutlanacak. Bu nedenle bayram ikramiyesinin 24 Mart haftasında yatırılması bekleniyor. 2018'de 1000 TL ödenerek başlayan bayram ikramiyesi 2021'de 1100 TL, 2023'te 2 bin TL, 2024'te ise 3 bin TL oldu.